Силуанов: начавшиеся в мировой экономике сдвиги не проходят безболезненно

В мировой экономике происходят сильные изменения – развивающиеся экономики уже успели обогнать потенциал стран G7, но такая трансформация не проходит безболезненно. Соответствующее заявление сделал глава российского Минфина Антон Силуанов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Министр заявил, что быстрая динамика усиления экономик развивающихся государств свидетельствует о том, что происходят некие глобальные изменения.

Он напомнил об исследованиях экономиста Рэя Далио, заявлявшего, что в мире уже несколько раз случалась смена формаций, когда сильные государства тормозили в экономическом развитии, а на их место становились другие. Силуанов подчеркнул, что в ходе таких изменений всегда происходили и политические обострения.

Нынешнюю ситуацию министр назвал переломным моментом, и по его словам, развивающиеся государства уже успели обогнать G7. В то же время, такая смена не может произойти бесследно, подчеркнул он.

«Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию – это последствия смены парадигмы», — добавил Силуанов.

По словам главы ведомства РФ, страдают от данных санкций все страны. Тем не менее экономика РФ смогла выдержать давление и даже показала рост, подчеркнул он.