Силуанов назвал размер средней пенсии в следующем году

Ее должны увеличить на 7,5%, и после этого она достигнет цифры в 23,2 тысяч ежемесячно.

Глава министерства финансов во время выступления в Совете Федерации озвучил планы своего ведомства по увеличению пенсий.

«Пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер составит 23 тысячи 244 рубля», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Силуанов добавил, что общий объем расходов на пенсии должен вплотную приблизиться к порогу в 600 миллионов рублей.