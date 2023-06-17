Силуанов рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях

По словам главы Минфина России Антона Силуанова, жителям РФ следует хранить сбережения в рублях. О этом сообщает ТАСС .

Он добавил, что в нашей стране создается множество различных методов хранения сбережений в нацвалюте.

Силуанов отметил, что это индивидуальные инвестиционные счета, также в скором времени будет запущена система долгосрочных сбережений граждан. Именно в связи с этим вложения в российский рубль является хорошим инструментом.

Ранее он сообщал, что в мире утрачено доверие к расчетам западными валютами.