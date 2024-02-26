Силуанов: РФ обсуждает с КНР займы в юанях, но решения пока нет

Российский Минфин ведет обсуждение с коллегами из КНР возможности привлечь займы в национальной валюте Китая. Эта тема уже была затронута на уровне диалога между министерствами государств в конце прошлого года, но полноценного решения по вопросу пока нет. Об этом заявил глава российского ведомства Антон Силуанов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Министр напомнил, что сейчас в российском законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке, что делает возможным привлечение займов в юанях. Он сообщил, что переговоры по данному вопросу велись с коллегами из КНР, но пока что решения по нему нет.

Возможность выйти на рынок с бондами в юанях рассматривается ведомством на протяжение последних нескольких лет. В то же время, потребности для российского бюджета в этом нет – он успешно спонсируется займами на собственном рынке.

В бюджете на 2024 год ведомством также были предусмотрены лишь займы внутри отечественного рынка, чей объем в течение трех последующих лет должен составить по 4 триллиона рублей ежегодно.