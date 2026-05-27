Регионы смогут тратить штрафы за нарушение ПДД только на улучшение дорог

Российские регионы смогут использовать средства, поступающие от штрафов за нарушение правил дорожного движения, исключительно на проекты, связанные с повышением безопасности на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Согласно инициативе, предлагается законодательно закрепить порядок, при котором деньги из дорожных фондов, сформированные за счет штрафов за нарушения ПДД, будут направляться только на улучшение дорожной инфраструктуры и организацию движения.

В частности, средства планируется использовать для ликвидации аварийно-опасных участков, модернизации дорожной сети, а также устранения факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Документ предусматривает, что соответствующие изменения должны быть внесены в региональные нормативные акты уже в 2026 году. Ответственность за реализацию этих мер возложат на исполнительные органы субъектов России.

С 1 января 2025 года большая часть поступлений от штрафов за нарушение ПДД — 75 процентов — направляется в бюджеты регионов, тогда как оставшиеся 25 процентов поступают в федеральный бюджет.

