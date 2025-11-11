«Символический миллион станет реальностью». Эксперт высказалась о будущем материнского капитала

Согласно прогнозам экспертов, при сохранении текущей динамики индексации материнского капитала размер выплаты на второго ребенка уже в 2027 году преодолеет символическую отметку в один миллион рублей.

Данную оценку озвучила Алла Макаренцева, руководитель лаборатории анализа демографии, миграции и рынка труда в рамках Президентской академии РАНХиГС, в беседе с корреспондентами ТАСС.

По словам специалиста, предстоящая в 2026 году индексация на 6,8% приблизит сумму выплаты к заветному рубежу, однако для его достижения потребуется дополнительный шаг.

«Таким образом, символический миллион станет реальностью, если власти сохранят действующие коэффициенты индексации и экономические условия не потребуют корректировки мер социальной поддержки», — уточнила Макаренцева.

Эксперт акцентировала внимание на том, что достижение выплатой миллионного значения будет иметь не только финансовое, но и весомое социально-психологическое значение. Этот факт наглядно продемонстрирует последовательное укрепление государственной поддержки семей с детьми в контексте сохранения инфляционных тенденций.

Ранее сообщалось о том, что Рыбальченко призвал увеличить маткапитал на третьего ребенка до 1 млн рублей.