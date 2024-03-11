SIPRI: РФ впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений, пропустив вперед Францию
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Экспорт вооружений производства Российской Федерации за период с 2019 по 2023 годы упал на 53% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2014-2018 годами), передает RT со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования мировых проблем (SIPRI).
Отмечается, опустившись таким образом на третье место среди крупнейших стран-экспортеров вооружения, Россия пропустила на второе место Францию, у кот орой наоборот зафиксирован рост на 47%.
Лидером же по экспорту оружия являются США, нарастившие за указанный период продажи оружия на 17% (42% мирового рынка).
Согласно предыдущему отчёту SIPRI, в 2018-2022 годах, Россия вместе с США занимала первую строчку рейтинга стран-экспортеров вооружений.