SIPRI: РФ впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений, пропустив вперед Францию

Экспорт вооружений производства Российской Федерации за период с 2019 по 2023 годы упал на 53% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2014-2018 годами), передает RT со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования мировых проблем (SIPRI).