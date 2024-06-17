Систему развязок и путепроводов построят на Южно-Лыткаринской дороге в Подмосковье. Объект возводится по нацпроекту на территории Ленинского округа, Люберец, Балашихи, Лыткарино и Раменского, напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, планируется построить более 60 объектов — это 27 путепроводов, десять мостов, пять пешеходных переходов, два биоперехода для животных.

Больше всего объектов построят в Ленинском округе — 30. Восемнадцать сооружений появится в Люберцах, шесть — в Балашихе, по четыре — в Лыткарино и Раменском.

Общая протяженность дороги составит 45 километров. К ее строительству привлечены две с половиной тысячи рабочих, используется около 700 единиц техники.