Скандал в США: стало известно, почему Трамп на деньгах нарушает закон 1866 года

В США разгорелся нешуточный скандал вокруг денег: администрация Дональда Трампа анонсировала выпуск памятной банкноты номиналом 250 долларов с его собственным портретом. Министр финансов Скотт Бессент даже продемонстрировал макет, приурочив инициативу к 250-летию независимости страны. На лицевой стороне — Трамп вместе с Бетси Росс, той самой женщиной, которая сшила первый американский флаг. Вокруг — символика юбилейной даты. Красиво, патриотично — и абсолютно незаконно. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Проблема в том, что в США с 1866 года действует жесткий запрет: портреты ныне живущих людей на бумажные деньги помещать нельзя. Закон в свое время приняли специально, чтобы избежать культа личности. То есть Трампу, сколько бы ни хотелось видеть свое лицо на банкноте, формально дорога закрыта. Чтобы обойти это ограничение, республиканцы уже внесли в Конгресс законопроект «Donald J. Trump $250 Bill Act». Он предлагает не только ввести новый, совершенно нетипичный для США номинал в 250 долларов, но и сделать исключение для всех действующих и бывших президентов.

Демократы, разумеется, взбешены. Они называют попытку «возвеличиванием» и обещают блокировать инициативу всеми силами. Политического консенсуса нет и близко. Эксперты же оценивают шансы на прохождение законопроекта как крайне низкие. Ирония в том, что даже если Конгресс вдруг разрешит размещать портреты живых президентов, вводить купюру в 250 долларов — отдельный цирк. В США традиционно не любят неудобные номиналы, а тут еще и личность Трампа вносит максимальный градус в обсуждение. В общем, идея выглядит скорее как громкий политический жест, чем как реальная денежная реформа. Но сам макет уже стал новостью — а для предвыборного года это дорогого стоит.

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