«Скидки на мандариновое настроение»: россиян призвали не отчаиваться из-за роста цен на мандарины

За прошедший год в России мандарины подорожали на 70%. К Новому году ожидается рост цен еще на 5%, пишет Shot, ссылаясь на информацию от крупных ритейлеров.

Причиной источник называет нестабильность курса доллара, ситуацию в Израиле и неурожай в некоторых странах-производителях.

Впрочем, экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова уверена, что причина сложившейся ситуации — общая инфляция.

«Мандарины дорожают на фоне общего повышения цен, ни больше ни меньше. Поскольку, мандарины, ассоциируются у многих из нас с новогодним настроением, ритейлеры могут «накручивать» цены, понимая, что ни один из праздничных столов без любимого лакомства не обойдется», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, уточнила собеседница, россиянам можно сильно не отчаиваться на этот счет, ведь есть и факторы, которые не позволят росту цен зайти слишком далеко.

«Понимая, что товар скоропортящийся, торговые сети все же будут делать скидки на «мандариновое настроение», — подчеркнула экономист.

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