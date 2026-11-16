Исследователи из Калифорнийского политехнического университета установили, что примерно 13 миллионов лет назад на территории североамериканских саванн обитал верблюд с удлиненными конечностями и загнутыми клыками, длина которых достигала почти пяти сантиметров. Новый вид получил название Vampyrocamelus welshi, или «верблюд-вампир». Описание опубликовано в журнале New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin.

В ходе работы специалисты проанализировали масштабную коллекцию окаменелостей, которая хранится в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. В собрании насчитывается порядка 20 тысяч образцов древних верблюдов.

Останки Vampyrocamelus представлены черепами и костями конечностей, обнаруженными главным образом в Техасе и Оклахоме. Самцы обладали загнутыми клыками длиной почти пять сантиметров, по форме напоминавшими лезвия, а также острыми премолярами. Ранее животное не имело официальной классификации, хотя в коллекции его неформально именовали «верблюдом-кинжалом».

По мнению ученых, клыки могли использоваться как оружие в борьбе за самок. Подобное поведение фиксируется и у современных верблюдов: самцы кусают соперников в ходе брачных схваток. Не исключено, что необычные зубы помогали отпугивать хищников, обитавших в древних саваннах. Точное предназначение клыков пока не установлено.

«По строению тела Vampyrocamelus напоминал жирафа и, вероятно, питался растительностью на большой высоте. Он был лишь одним из множества необычных верблюдов, населявших Северную Америку. Среди них встречались небольшие быстроногие виды и настоящие гиганты высотой до четырех метров в холке», — говорится в исследовании.

Первые верблюды появились в Северной Америке около 46 миллионов лет назад. На протяжении миллионов лет континент оставался центром разнообразия этого семейства: в некоторых местонахождениях Небраски ученые находят остатки сразу семи-восьми видов. В настоящее время верблюдовые представлены лишь несколькими видами верблюдов, лам и альпак.

Ранее сообщалось о том, что в костях динозавра нашли то, что считалось почти невозможным сохранить миллионы лет.