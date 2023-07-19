Склад для хранения хозяйственных товаров и садового инвентаря построят в Богородском округе

Более тридцати квадратных метров складских помещения планируют построить в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики.

Отмечается, что застройщиков данного объекта выступит ООО «Экка». А размер инвестиций составит порядка ста миллионов рублей.

Ожидается, что сооружение оборудуют современной системой пожарной безопасности и будет отвечать критериям, применяемым к складам класса «А». Разгрузочно-погрузочная зона позволит одновременно принимать более сорока фур. А близкое расположение объекта к Горьковскому шоссе обеспечит отличную логистику продукции для будущих арендаторов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами.