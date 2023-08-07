Склад для хранения ветеринарной продукции появился в Люберцах. Как сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья, объект возвела компания «АВК».

Организация специализируется на производстве ветеринарной продукции. В строительство склада было инвестировано шестьдесят пять миллионов рублей.

Площадь объекта превышает пять тысяч квадратных метров. В помещении установили стеллажи для хранения кормов, наполнителей и других средств для животных.

Разгрузочно-погрузочная зона рассчитана на одновременный прием четырех грузовых автомобилей. Ожидается, что грузооборот за год составит более семнадцати тысяч тонн.

Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Это позволит создать в муниципалитете тридцать два новых рабочих места.