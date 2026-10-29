Один из самых известных воров в законе устроил в суде «литературный вечер»

Георгия Акоева задержали в конце октября 2025 года при выходе из дома в ЖК «Квартал Федерация». При обыске у него нашли $40 тыс. и внушительную коллекцию холодного оружия, украшенного «воровскими звездами»*. По данным источника «КП-Екатеринбург», авторитет передвигался на тонированном авто и возил с собой бронежилет. Еще во время 11-летнего срока за разбойное нападение на риелтора в 2008 году Акоев открыто демонстрировал статус вора в законе — так он представлялся сотрудникам СИЗО и колонии. В его обязанности входил сбор «общака» и поддержка осужденных, придерживающихся воровских традиций.

Материалы о деятельности Акоева силовики начали собирать еще в 2020 году, после появления в УК статьи 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По словам собеседника издания, Гия активно пользовался статусом: направлял в колонии партии сахара, чая и сигарет для «своих», а его офис работал как третейский суд — к нему приезжали за советом и приносили деньги в знак уважения.

В начале судебного следствия Акоев отказался комментировать обвинение. Зато в последнем слове развернулся. Он заявил, что дело сфабриковано, а у ряда свидетелей в показаниях фигурируют одни и те же опечатки. Судье он продемонстрировал книгу с изображением восьмиконечника* и отметил, что этот символ встречается во многих культурах, вплоть до икон, а один из изъятых ножей сделан за рубежом. Присвоение криминальных статусов Акоев назвал нелепостью, сравнив ситуацию с коллекционерами вещей времен ВОВ: они же не нацисты. Полицию он обвинил в грабеже при обыске, а гособвинителя назвал инструментом в чужих руках.

Далее последовала притча о волках, убедивших лису призвать овец прогнать охраняющих их собак. Акоев призвал общество к катарсису — моральному и духовному возрождению — и посоветовал людям делать друг друга счастливее. Вспомнил он и 11 лет в одиночной камере с крысами, тараканами и клопами, после освобождения в 2017 году посвятив себя семье. Выступление длилось около часа: за это время вор в законе прочитал несколько своих стихотворений и процитировал Высоцкого — текст песни «Я не люблю». Напоследок попросил судью поставить запятую в фразе «казнить нельзя помиловать».

Прокуратура запросила для Акоева 13 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штраф ₽3,5 млн. В ведомстве отметили, что обвиняемый разрешал спорные вопросы в криминальной среде, принимал решения о назначении и повышении статусов, а также организовывал и контролировал «общак». Ранее по аналогичной статье к 13 годам был приговорен Марсель Гасанов, смотрящий за Свердловской областью, — он отрицал свой статус, но теперь отбывает срок в Кузбассе.

*Символы движения АУЕ, признанного экстремистским и запрещенного на территории России