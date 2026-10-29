«Очень сложно ответить»: Макрон ушел от вопроса о протестах

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог дать конкретного ответа на вопрос, вышел бы он на протесты школьников в 17 лет. Об этом сообщает видеоканал HugoDecrypte.

По словам французского лидера, на такой вопрос очень сложно ответить. Он назвал это очень личными вещами. Макрон отметил: важно, идет ли на протесты друг или какие-то другие обстоятельства, что вообще заставило человека начать так реагировать.

Он добавил, что человек может выражать несогласие с решениями властей по определенным вопросам, но при этом не выходить на протесты.

Ранее стало известно, что Франция в блокаде, учащиеся заблокировали школы в знак протеста.