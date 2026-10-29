Россияне массово заинтересовались отдыхом в Северной Корее — с января по сентябрь 2026 года страну посетили на 40% больше соотечественников, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гендиректор туристической компании Инна Мухина отметила: почти 70% клиентов, которые выбирают КНДР, приезжают во Владивосток из других регионов. По ее мнению, если транспортная доступность улучшится, направление получит дополнительный импульс для роста.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году россияне совершили более 5 тыс. поездок в Северную Корею с целью туризма. В 2024-м показатель был скромнее — 1,9 тыс.

Средняя стоимость путешествия за первые три квартала 2026 года выросла с ₽85 тыс. до ₽92,3 тыс. Так что интерес растет, и цена вместе с ним.

Ранее российская тревел-блогерша подобрала идеальный отпуск для каждого знака зодиака.