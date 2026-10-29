The Atlantic: Маск отвернулся от Украины и перешел к критике Киева

Илон Маск, изначально без возражений поставлявший Украине терминалы Starlink, перешел к критике Киева и ограничениям связи, от которой зависят ВСУ. Об этом сообщает The Atlantic.

В начале конфликта Маск передал тысячи антенн Starlink больницам, госучреждениям, гуманитарным организациям и электростанциям. Позже сеть начали использовать военные для связи и управления дронами. Бывший инженер компании рассказал: распространение видеозаписей ударов БПЛА вызвало возмущение внутри компании, некоторые сотрудники даже уволились в знак протеста.

Маск тоже негативно отреагировал на такое применение. В сентябре 2022 года Киев просил включить Starlink в Черном море для атак, но предприниматель отказался. Он подчеркнул: Starlink создавался не для войн, а чтобы люди смотрели фильмы, учились и занимались мирными делами. Позже Маск предупредил: если отключить систему, линия фронта ВСУ рухнет немедленно.

В России на смену позиции отреагировали. Сенатор Григорий Карасин заявил: американские бизнесмены и техногиганты, раньше помогавшие Киеву, начинают осознавать преступный характер режима. По его мнению, такие рассуждения идут в правильном направлении, но важны результаты.

При этом Европа уже задумалась о снижении зависимости от Маска. ЕС поддерживает создание конкурента SpaceX и разрабатывает платформу IRIS². Правда, первые запуски планируются на 2029 год, а услуги связи — не ранее 2030-го. Так что быстро заменить Starlink не получится. И это дает Маску дополнительный вес в этой истории.

Ранее стало известно, что Маск обвинил украинские власти в отмывании денег из США.