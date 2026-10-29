Экс-солиста «Агаты Кристи» Самойлова не пустили в самолет из-за внешнего вида

65-летний бывший солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов столкнулся с неожиданной проблемой в аэропорту Аликанте, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, сотрудница авиакомпании Ryanair отказалась пропускать музыканта на рейс в Лиссабон. По ее мнению, артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Окружение Самойлова утверждает, что он был трезв и вел себя как обычно.

В итоге команде Самойлова пришлось в срочном порядке искать альтернативный способ добраться до португальской столицы. Выход нашелся: за дополнительную плату согласился помочь местный житель.

Шестеро человек, включая самого артиста, отправились в Лиссабон на минивэне. Дорога заняла больше десяти часов. Несмотря на усталость, музыкант и его команда добрались до места.

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