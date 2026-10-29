Экс-солиста «Агаты Кристи» Самойлова не пустили в самолет из-за внешнего вида

SHOT: экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова не пустили на рейс в Лиссабон

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

65-летний бывший солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов столкнулся с неожиданной проблемой в аэропорту Аликанте, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, сотрудница авиакомпании Ryanair отказалась пропускать музыканта на рейс в Лиссабон. По ее мнению, артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Окружение Самойлова утверждает, что он был трезв и вел себя как обычно.

В итоге команде Самойлова пришлось в срочном порядке искать альтернативный способ добраться до португальской столицы. Выход нашелся: за дополнительную плату согласился помочь местный житель.

Шестеро человек, включая самого артиста, отправились в Лиссабон на минивэне. Дорога заняла больше десяти часов. Несмотря на усталость, музыкант и его команда добрались до места.

Ранее сообщалось, что певец Михаил Гребенщиков устроил скандал в поликлинике из-за гитары.

Актуально

Читайте также

Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр сделала заявление о своем алкоголизме

Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр сделала заявление о своем алкоголизме

«Эта малышка появилась из мой утробы!»: Сальма Хайек похвасталась дочерью, ставшей лицом Tatler

«Эта малышка появилась из мой утробы!»: Сальма Хайек похвасталась дочерью, ставшей лицом Tatler

Сын Наташи Королевой отправляется в Японию

Сын Наташи Королевой отправляется в Японию

«Не мой мужчина»: 61-летняя Ирина Безрукова заявила о расставании с возлюбленным

«Не мой мужчина»: 61-летняя Ирина Безрукова заявила о расставании с возлюбленным

200 обманутых и ₽10 млн ущерба: Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы

200 обманутых и ₽10 млн ущерба: Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Товстик раскрыл настоящую причину развода с бывшей женой

Товстик раскрыл настоящую причину развода с бывшей женой

33-летняя Барбара Палвин рассказала, как готовилась к показу Victoria’s Secret спустя 1,5 месяца после родов

33-летняя Барбара Палвин рассказала, как готовилась к показу Victoria’s Secret спустя 1,5 месяца после родов

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

«Наверное, я стану единственным опекуном»: суд не стал менять меру пресечение в отношении Артема Чекалина

«Наверное, я стану единственным опекуном»: суд не стал менять меру пресечение в отношении Артема Чекалина

Племянник Соседова не верит в несчастный случай в Якутии

Племянник Соседова не верит в несчастный случай в Якутии

Экс-звезда «Фабрики» объявила о разводе после скандальных слухов

Экс-звезда «Фабрики» объявила о разводе после скандальных слухов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное