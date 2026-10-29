Margo побрилась налысо

Super.ru: 30-летняя певица Margo побрилась налысо и показала новый образ

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летняя российская певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, пишет Super.ru. На новых снимках артистка предстала с почти полностью обритой головой — остался лишь короткий блондинистый ежик.

Фото: [соцсети]

Для образа Margo выбрала черную кожаную куртку, длинные черные ногти, яркие синие ресницы и темно-красную помаду. Причины такого преображения певица не раскрыла, оставив поклонников в догадках.

Смена имиджа произошла на фоне обсуждений сотрудничества Margo с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. В Сети появились слухи о том, что 59-летний певец прекратил работу с певицей. Однако сам Киркоров эти домыслы опроверг.

Артист заявил, что продолжает продвигать творчество Margo и помогает ей формировать сценический образ. По словам Киркорова, за последние годы он сделал все возможное для развития ее карьеры.

Ранее певица Азиза призналась, что сама сбрила себе волосы.

Актуально

Читайте также

Автоюрист заявил, что у Долиной нет права ездить со спецсигналами

Автоюрист заявил, что у Долиной нет права ездить со спецсигналами

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Долину больше не хотят видеть на эстраде: продюсер раскрыл, сможет ли наладиться карьера певицы

Долину больше не хотят видеть на эстраде: продюсер раскрыл, сможет ли наладиться карьера певицы

50-летняя Канделаки продемонстрировала строгий образ с ретроакцентом

50-летняя Канделаки продемонстрировала строгий образ с ретроакцентом

Не стало сыгравшего в «Возвращении Мухтара» актера Юрия Якуши

Не стало сыгравшего в «Возвращении Мухтара» актера Юрия Якуши

Кейт Мосс заметили в одиночестве на обеде в Лондоне

Кейт Мосс заметили в одиночестве на обеде в Лондоне

На 81-м году жизни умерла актриса Сьюзан Сент-Джеймс

На 81-м году жизни умерла актриса Сьюзан Сент-Джеймс

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

Звезда «Чебурашки» Гармаш признался, что удивлен способностями младшего сына к языкам

Звезда «Чебурашки» Гармаш признался, что удивлен способностями младшего сына к языкам

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

Катерина Ковальчук растрогала подписчиков милым видео с новорожденной дочкой

Наталья Подольская показала редкий снимок с сестрой-близняшкой

Наталья Подольская показала редкий снимок с сестрой-близняшкой

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

Добавьте mosregtoday.ru в избранное