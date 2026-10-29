Margo побрилась налысо

30-летняя российская певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, пишет Super.ru. На новых снимках артистка предстала с почти полностью обритой головой — остался лишь короткий блондинистый ежик.

Фото: [ соцсети ]

Для образа Margo выбрала черную кожаную куртку, длинные черные ногти, яркие синие ресницы и темно-красную помаду. Причины такого преображения певица не раскрыла, оставив поклонников в догадках.

Смена имиджа произошла на фоне обсуждений сотрудничества Margo с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. В Сети появились слухи о том, что 59-летний певец прекратил работу с певицей. Однако сам Киркоров эти домыслы опроверг.

Артист заявил, что продолжает продвигать творчество Margo и помогает ей формировать сценический образ. По словам Киркорова, за последние годы он сделал все возможное для развития ее карьеры.

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