Резидент ОЭЗ «Дубна» запустит производство локальных очистных станций

Так, компания «НТ-Дубна» одержала победу в конкурсе «Коммерциализация-БИО» и получит 34 млн рублей на запуск производства локальных очистных станций.

В планах предприятия — производство очистных станций двух видов. Первая модель рассчитана на очистку до 2 тыс. литров стоков в сутки и подойдет для частных домов. Мощность второй составит до 100 тыс. литров в сутки. Ее смогут использовать организации и небольшие промышленные объекты.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.