Жених из Лондона оставил россиянку без ₽200 тысяч

Жительница Киселевска поверила в сказку о виртуальном поклоннике из Лондона и осталась с долгами, сообщает VSE42.RU . Вместо обещанных подарков — сумки, часов и ноутбука — ее ждали «таможенные сборы», угрозы арестом и уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма ущерба перевалила за ₽200 тыс., а прозрение пришло только после разговора со знакомыми.

История началась банально: переписка в соцсетях, незнакомец с туманного Альбиона, пара комплиментов. Мужчина рассказал, что живет в Лондоне, а после недолгого общения прислал видео. На кадрах он якобы покупает для дамы сумку, часы, ноутбук, цветы и кулон, а затем оформляет доставку самолетом. Красивая сказка, вот только с реальностью она не имела ничего общего.

Вскоре женщине позвонил незнакомец, представившийся таможенником. Он сообщил, что посылка прибыла в Россию, и попросил оплатить сбор — $1000. Жительница Киселевска перевела больше ₽80 тыс. Но на этом мошенники не остановились. Псевдотаможенник заявил, что в посылке якобы нашли $30 тыс. и драгоценности, запрещенные к ввозу, и потребовал еще ₽120 тыс., угрожая арестом и уголовным делом. «Жених» из Лондона тоже давил на женщину и убеждал найти деньги.

Потерпевшая взяла нужную сумму в долг. Прозрение пришло только после разговора со знакомыми — она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ГУ МВД по Кузбассу уточнили, что сумма причиненного ущерба превысила ₽80 тыс.

Мораль истории проста: романтика в сети — дело тонкое, а вот «таможенные сборы» и «запрещенные вложения» в посылках от виртуальных женихов — верный признак того, что сказка закончится не хеппи-эндом, а долгами.