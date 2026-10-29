Очередное занятие Школы сахарного диабета прошло в Волоколамской больнице
Пациентам Волоколамской больницы рассказали о принципах питания при диабете
Фото: [пресс-служба Волоколамской больницы]
Очередное занятие Школы сахарного диабета прошло в Волоколамской больнице. В его рамках пациентам рассказали о принципах правильного питания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Занятие состоялось в главном корпусе больницы. В нем приняли участие жители с диабетом второго типа. Их обучили принципам правильного питания, технике проведения инъекций, анализу результатов измерения уровня сахара в крови.
«Подобные занятия очень важны, чтобы дать возможность понять, что целевые значения глюкозы крови, липидного профиля и артериального давления являются ключевыми показателями для контроля здоровья человека. Они помогают оценить риск развития не только сердечно-сосудистых болезней или диабета, но и других хронических заболеваний», — подчеркнул эндокринолог Волоколамской больницы Александр Кузнецов.
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