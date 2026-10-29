Напавшая на евреев российская модель не смогла внести залог и оказалась в тюрьме

Российскую модель Анну Мочалову, обвиняемую в нападениях на почве ненависти на двух евреев в Нью-Йорке, поместили в тюрьму. Об этом сообщает РИА Новости.

32-летняя россиянка родом из Перми не смогла внести залог. В результате ее отправили в тюрьму Райкерс. За два преступных эпизода ей грозит до 20 лет лишения свободы. Уроженка РФ уколола шприцем пострадавших, которые были в кипах. По мнению прокуратуры, женщина намеренно напала именно на евреев.

Мочаловой предъявили обвинение по семи пунктам. Среди них — нападение и угрозы с применением оружия на почве ненависти, незаконное владение оружием и преследование по расовым или религиозным мотивам. Вину россиянка не признала. Так что теперь ей предстоит долгий судебный процесс.

Ранее стало известно, что российскую модель задержали в Нью-Йорке за нападения со шприцем на евреев.