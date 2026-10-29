Долина снизила гонорар за корпоративы перед Новым годом

Mash: Лариса Долина снизила гонорар за новогодние корпоративы с ₽3,5 до ₽2,5 млн

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

70-летняя народная артистка РФ Лариса Долина снизила гонорар за новогодние корпоративы, сообщила Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Если раньше певица просила ₽3,5 млн, то теперь ее выступление стоит ₽2,5 млн.

По данным источника, причиной такого решения стал низкий спрос. За эту сумму Долина готова выступать 30 минут. В райдер артистки входят мясная и сырная тарелки, кофемашина, усиленная охрана и автомобиль представительского класса. Отмечается, что у певицы осталось шесть свободных дат в декабре.

Одновременно с этим стало известно об отмене концертов Долиной в пяти городах. По информации Mash, выступления не состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Коломне и Обнинске из-за низких продаж билетов.

Так, например, в Коломне из 593 мест в Доме культуры не были выкуплены 229. В одной из точек продали лишь 10 билетов. В Обнинске дату концерта сначала назначили на 8 марта, затем перенесли на осень, а покупатели почти всех билетов оформили возврат.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что не собирается покидать сцену.

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