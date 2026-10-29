Московская областная дума приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2027–2029 годы

Московская областная Дума приступила к рассмотрению проекта регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Доходы в 2027 году ожидаются в размере ₽1 трлн 229 млрд, расходы — ₽1 трлн 287, дефицит — ₽58 млрд.

Объем налоговых и неналоговых поступлений в 2027 году составит ₽1 трлн 159 млрд.

Расходы сформированы в рамках 20 госпрограмм Подмосковья. Больше всего средств направят на программу «Образование Подмосковья» — ₽184 млрд. Также ₽178 млрд предусмотрели на программу «Здравоохранение Подмосковья», ₽174 млрд — на программу «Социальная защита населения Московской области».

На развитие транспортной сферы выделят ₽163 млрд, на строительство и капремонт социальных объектов — ₽103 млрд, на модернизацию инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности — ₽81 млрд.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.