Дом №16 в Новых Котельниках восстанавливают после атак БПЛА

Многоквартирный дом №16 в Новых Котельниках получил повреждения в результате атак БПЛА в июне и сентябре этого года. Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области провели инструментальные обследования и выдали технические заключения. К работам 21 сентября приступила подрядная организация ООО «Прогресс»; большую часть квартир восстановили своими силами управляющая компания и администрация.



На сегодняшний день ремонт завершен в 17 квартирах, восстановлены конструкции и приведены в порядок стены на верхних этажах. В первой секции уже установлены окна. Сейчас подрядчик продолжает ремонт вентилируемого фасада, ведет внутренние отделочные работы и замену окон.



В настоящее время работы продолжаются.