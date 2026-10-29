Губернатор Подмосковья проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде

К концу 2027 года в Звенигороде построят современную поликлинику для детей, о которой просили местные жители. Пока юные пациенты получают амбулаторную помощь в небольшом детском отделении в смешанной поликлинике на улице Герцена, которая перегружена. Строительство новой 4-этажной детской поликлиники уже в активной фазе, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ.

«У нас большая программа в Одинцовском округе, мы строим здесь несколько объектов первичного звена — это и „Новая Трехгорка“, и „Гусарская Баллада, и Голицыно, и Звенигород. Все они очень востребованы. Сегодня мы приехали в Звенигород — для нас крайне важно, чтобы до конца следующего года здесь была детская поликлиника. Объект очень важный и долгожданный для многих семей. В Звенигороде и ближайших сельских населенных пунктах свыше 12 тысяч ребятишек. Мы получали обращения жителей и приняли решение построить здесь полноценную детскую поликлинику“, — сказал Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

Новое учреждение будет рассчитано на 220 посещений в смену и войдет в структуру Одинцовской областной больницы. Там будут принимать детей из Звенигорода, Ершова, Каринского, Саввинской Слободы и других населенных пунктов.

В поликлинике трудоустроят восемь участковых педиатров, профильных специалистов, лора, кардиолога, нефролога, пульмонолога, ортодонта. Там планируют открыть отделения медицинской реабилитации и лечебной физкультуры, кабинеты УЗИ, ЭКГ и ЭЭГ (проверка активности мозга), дневной стационар.

«Мы усилим штат узкими специалистами, к нам уже обращаются врачи из других медучреждений. Начинаем формировать кадровый резерв и рассчитываем укомплектовать поликлинику до начала работы. Здесь будет полный цикл амбулаторной помощи, поэтому детям не придется ездить в Одинцово для диагностики», — сказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Стройготовность объекта достигла 33%, специалисты монтируют перегородки, делают мягкую кровлю, прокладывают инженерные сети.

В 2026-м в Одинцовском округе ввели стоматологическую клинику на улице Сосновой в Одинцове. До конца года планируется запустить сосудистый центр в Перхушкове, где проведен капитальный ремонт. Во втором квартале 2027 года должно завершиться строительство поликлиники на 500 посещений в микрорайоне Новая Трехгорка.

В округе также возводят смешанную поликлинику на 300 посещений в смену в Голицыне и поликлинику на 500 посещений в ЖК «Гусарская Баллада». Оба объекта планируют сдать в 2028 году. За последние пять лет в муниципалитете построили 14 медучреждений.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.