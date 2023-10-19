Склад хранения металлозаготовок построили в подмосковных Химках

Отмечается, что общий объем инвестиций в данный проект составил тридцать миллионов рублей. Объект представляет собой одноэтажное здание площадью более 1,2 тыс. кв. метров.

Предполагается, что здесь будут хранить металлические изделия и заготовки для производства строительных лесов. Для круглогодичного функционирования в помещении провели отопление и все инженерные коммуникации. Создано десять рабочих мест.

Сегодня утром стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со своей командой приехал в Китай.