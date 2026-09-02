«Склад под ударом». Российские маркетплейсы массово уходят в локальные помещения

Министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу рассказал, что российские маркетплейсы отказываются от хранения товаров на крупных складских площадях в связи с участившимися атаками беспилотников.

«Сейчас логистика перестраивается, маркетплейсы уходят в более локальные складские помещения, работают больше с сортировочными центрами, большую нагрузку дают на ПВЗ», — сообщил глава ведомства.

По словам министра, площадки перестают раскрывать информацию о местонахождении товарных запасов, однако сохраняют обязательства по доставке в любой регион страны в установленные сроки.

Решетников допускает, что время доставки может вырасти, но даже в этом случае, по его оценке, сроки останутся «суперконкурентными по всем мировым меркам».

Министр выразил уверенность, что эффективность бизнес-модели маркетплейсов продолжит расти, несмотря на текущие сложности.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября маркетплейсы не смогут давать скидки за счет продавцов без их согласия.