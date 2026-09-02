«На 11-й день я упала и сломала руку». 33-летняя россиянка доехала до Китая на велосипеде

33-летняя россиянка совершила велопутешествие из Санкт-Петербурга в Китай, преодолев маршрут за 90 дней. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Девушка копила на путешествие, работая продакт-менеджером и репетитором иностранных языков. Она выехала из Петербурга 1 июня и уже 31 августа достигла границы с Китаем — в пути находилась три месяца.

По ее словам, столь продолжительная велопоездка далась ей легко и была увлекательной. Однако на 11-й день она упала с велосипеда, сломала руку и потеряла память — восстановившись, она смогла продолжить путь только через 12 дней.

«Я люблю кататься на велосипеде, это мой транспорт по городу. Также я стала учить китайский язык. Пока я его учила, появилась мысль, что надо бы доехать до Китая на велосипеде», — рассказала путешественница.

К дождю и встречному ветру она, по ее словам, со временем привыкла. День рождения она отметила в Тюмени, находясь в пути. В дальнейшем она планирует доехать до Шанхая и покататься по малоизвестным городам, а обратно вернуться на самолете.

Ранее сообщалось о том, что взаимный турпоток России и Китая достиг 3,3 млн.