«Я хочу сделать это немедленно». Трамп высказался о встрече с Путиным

По словам американского лидера, проведение такого саммита станет возможным по мере приближения конфликта на Украине к завершающей стадии. Трансляция мероприятия из Овального кабинета доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.

Вопрос о перспективах российско-американской встречи был задан Трампу в ходе выступления в Овальном кабинете.

«О, мы его [новый саммит] точно проведем. Уверен, что я мог бы сделать это [встретиться с Путиным] немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу», — ответил президент США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп продавил участие России в G20, вопреки Европе.