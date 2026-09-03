«Я хочу сделать это немедленно». Трамп высказался о встрече с Путиным
Трамп: встреча с Путиным возможна после завершения конфликта на Украине
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, проведение такого саммита станет возможным по мере приближения конфликта на Украине к завершающей стадии. Трансляция мероприятия из Овального кабинета доступна на официальном YouTube-канале Белого дома.
Вопрос о перспективах российско-американской встречи был задан Трампу в ходе выступления в Овальном кабинете.
«О, мы его [новый саммит] точно проведем. Уверен, что я мог бы сделать это [встретиться с Путиным] немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу», — ответил президент США.
Ранее сообщалось о том, что Трамп продавил участие России в G20, вопреки Европе.