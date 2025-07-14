Склад Wildberries в Шушарах откроют через полтора года после крупного пожара

Через 1,5 года после масштабного пожара склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом наконец получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Пресс-служба Wildberries Russ уточнила, что складской комплекс начнет работу в ближайшее время.

После пожара, который уничтожил 70 тыс. кв. м площадей, компания не просто отстроила склад заново, но и провела его полную модернизацию. Отмечается, что новый объект оснащен улучшенной инфраструктурой и соответствует всем современным стандартам безопасности и технологического оснащения.

Кроме того, Wildberries практически завершила выплаты компенсаций продавцам, чьи товары сгорели во время инцидента.

Напомним, пожар произошел 13 января 2024 года в блоке № 1, где находился сортировочный сектор. В результате происшествия пострадал один человек.

Как отмечал портал 78.ru, сгоревший склад ни разу не проверялся пожарной инспекцией, а здание официально не было введено в эксплуатацию. Заключение о соответствии выдали только в 2022 году.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Подмосковье направила в суд дело экс-сотрудников маркетплейса о мошенничестве.