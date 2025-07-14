Прокуратура в Подмосковье направила в суд дело экс-сотрудников маркетплейса о мошенничестве

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении трех бывших работников маркетплейса, их обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, они предоставили соучастникам доступ к своим рабочим аккаунтам на платформе маркетплейса. После этого в период с июля по декабрь 2022 года обвиняемые получили на счета своих банковских карт около 470 тыс. рублей. Деньги выступили оплатой за выполненные ими операции по погрузке, сортировке, раскладке, сборке товаров на складе в Электростали, которые они фактически не осуществляли.

Дело направили в Электростальский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (-0,8%).