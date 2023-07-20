Складской комплекс для хранения спецодежды построили в Подмосковье

Более пятидесяти пяти «квадратов» складских помещений возвели в Раменском городском округе для хранения спецодежды. Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Всего в проект было инвестировано три с половиной миллиарда рублей.

Ожидается, что здесь будет организовано хранение спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для предприятий энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической, а также нефтехимической промышленности. Открытие склада позволит создать триста пятьдесят дополнительных рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14 процентов.