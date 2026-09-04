Врач назвала признаки нехватки воды в организме
Эндокринолог Михалева: изменение цвета мочи может указывать на обезвоживание
Изменение количества и цвета мочи, жажда, сухость во рту, слабость и головокружение могут свидетельствовать о недостатке жидкости в организме. Об этом «Ленте.ру» рассказала диетолог и эндокринолог Оксана Михалева.
По словам специалиста, одним из возможных признаков обезвоживания становится уменьшение объема мочи и появление у нее насыщенного желтого оттенка. При этом изменение цвета не всегда связано с нехваткой воды: на него способны влиять продукты питания, лекарства и витаминные комплексы.
При более выраженном дефиците жидкости могут возникать сильная жажда, сухость слизистых, слабость и головокружение. Последнее особенно вероятно при резком переходе из горизонтального положения в вертикальное.
Врач объяснила, что такие проявления могут быть связаны со снижением объема циркулирующей крови и падением артериального давления.
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