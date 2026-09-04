Врач назвала признаки нехватки воды в организме

Изменение количества и цвета мочи, жажда, сухость во рту, слабость и головокружение могут свидетельствовать о недостатке жидкости в организме. Об этом « Ленте.ру » рассказала диетолог и эндокринолог Оксана Михалева.

По словам специалиста, одним из возможных признаков обезвоживания становится уменьшение объема мочи и появление у нее насыщенного желтого оттенка. При этом изменение цвета не всегда связано с нехваткой воды: на него способны влиять продукты питания, лекарства и витаминные комплексы.

При более выраженном дефиците жидкости могут возникать сильная жажда, сухость слизистых, слабость и головокружение. Последнее особенно вероятно при резком переходе из горизонтального положения в вертикальное.

Врач объяснила, что такие проявления могут быть связаны со снижением объема циркулирующей крови и падением артериального давления.

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