Прическа Джулии Робертс снова покорит модниц этой осенью

Редакторы Vogue назвали несколько причесок, которые будут актуальны осенью 2026 года. Среди главных трендов оказались небрежные кудри, напоминающие укладку героини Джулии Робертс в фильме «Красотка», пишет Газета.ру.

Также специалисты выделили объемную укладку с косым пробором, выполненную в стиле супермодели Синди Кроуфорд. Еще одним трендом станет прическа «ананас» — каскадный хвост, собранный ближе к макушке, часть которого свободно спадает на лицо.

Таким образом, в осеннем сезоне акцент в прическах будет сделан на объем, естественную текстуру волос и укладки с заметным ретро-настроением.

Ранее редакторы итальянского Vogue называли микротопы одним из главных трендов лета. Эксперты рекомендовали сочетать их с юбками, джинсами, бермудами и одеждой в спортивном стиле.