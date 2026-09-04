Во Франции мэр запретил тигровым комарам летать над коммуной

Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли запретил тигровым комарам летать над территорией населенного пункта. Об этом сообщает BFMTV, передает РИА Новости .

Постановление было подписано 1 сентября после жалоб жителей на укусы насекомых и невозможность спокойно проводить время на улице. Документ предусматривает ответственность для комаров, нарушающих установленные требования, однако пока ни один из них задержан или оштрафован не был.

Мэр объяснил инициативу стремлением привлечь внимание жителей к проблеме и стимулировать их активнее бороться с местами размножения комаров. Власти призвали устранять стоячую воду, следить за водостоками и накрывать бассейны.

На борьбу с насекомыми муниципалитет направил €45 тыс. В коммуне установили специальные ловушки, домики для летучих мышей и скворечники, а также конструкции для привлечения ласточек, питающихся комарами.

Тигровый комар появился во Франции в 2004 году и с тех пор продолжает распространяться по стране.

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