В Госдуме выступили против продажи детских товаров в алкомаркетах

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил запретить специализированным алкогольным магазинам продавать сладости и другие товары, способные привлекать несовершеннолетних. Об этом он сообщил Агентству городских новостей « Москва ».

По мнению депутата, в ассортименте алкомаркетов не должно быть продукции, рассчитанной на детей. Он считает, что такие ограничения необходимо закрепить законодательно, чтобы несовершеннолетние не посещали магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя.

Милонов также выступил за более четкое отделение алкогольных отделов от обычных торговых зон, включая отдельные входы и ограничения доступа для детей. В качестве примера он привел практику ряда зарубежных стран.

Инициатива об ограничении ассортимента специализированных алкомагазинов вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы. Предлагается запретить продажу в таких торговых точках кондитерских изделий, мороженого, безалкогольной газировки и игрушек. Авторы считают, что это поможет снизить влияние алкогольной среды на несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ежедневное пиво незаметно перерастает в зависимость.