Молоко и сахар не виноваты: появилась истинная причина подорожания мороженого в мае

Депутат Сергей Миронов раскритиковал ценовую политику производителей десерта. Политический деятель указал на отсутствие экономических предпосылок для удорожания лакомства и призвал профильные ведомства вмешаться в ситуацию. Об этом пишет ТАСС .

Сезонный скачок цен под видом роста издержек

В нижней палате российского парламента жестко отреагировали на майскую динамику стоимости одного из самых популярных летних продуктов. Сергей Миронов в беседе с журналистами подчеркнул, что текущее увеличение ценников на прилавках не подкреплено реальными рыночными факторами. Парламентарий выразил недоумение по поводу повторения прошлогоднего сценария, когда с приходом тепла граждане столкнулись с резким удорожанием охлаждающих лакомств.

По словам депутата, стандартная покупка порций для среднестатистической семьи из 3 человек сегодня обходится покупателям примерно в 400–500 рублей, что наносит ощутимый удар по семейному бюджету. Народный избранник охарактеризовал происходящее как прямое проявление финансового эгоизма коммерсантов в разгар сезона повышенного спроса. Он призвал Министерство промышленности и торговли совместно с профильными союзами производителей провести жесткие разъяснительные мероприятия с целью стабилизации ситуации.

Несостоятельность аргументов о дороговизне компонентов

Законодатель категорически отверг традиционные объяснения представителей перерабатывающей индустрии, которые списывают изменение прайс-листов на проблемы со снабжением. Политический деятель аргументировал свою позицию тем, что ключевые ингредиенты отечественного производства, включая коровье молоко, натуральные сливки, сливочное масло и сахарный песок, не демонстрировали в розничном сегменте столь агрессивного ценового ралли, способного переформатировать экономику кондитерских фабрик.

Аналогичным образом эксперт подверг сомнению доводы о критическом влиянии затрат на упаковочные материалы. Доля обертки в структуре конечной себестоимости порции остается минимальной и не может служить оправданием для текущих ценников. Миронов резюмировал, что рентабельность данного сектора пищевой промышленности и без того находится на высоком уровне, поэтому попытки извлечь дополнительную выгоду за счет потребителей требуют оперативного вмешательства контролирующих инстанций для наведения порядка.