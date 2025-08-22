Сколько получают «слуги народа» на пенсии? Секретные цифры из фонда, которые всех удивят

Согласно оперативной информации из Социального фонда Российской Федерации, которой располагает РИА Новости, по состоянию на начало июля текущего года среднемесячная пенсия федеральных государственных гражданских служащих в России достигла 36,2 тысячи рублей.

Уточняется, что точный размер выплат составляет 36 281 рубль. Право на такое пенсионное обеспечение имеют порядка 95,6 тысячи россиян, вышедших на пенсию с государственных должностей.

Данная статистика также показывает разницу между работающими и неработающими пенсионерами из этой категории. Так, если первые получают в среднем 37 058 рублей, то размер выплат для вторых составляет 36 200 рублей. При этом абсолютное большинство — 86,6 тысячи человек — являются неработающими пенсионерами.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября на 7,6% проиндексируют пенсии военнослужащих.