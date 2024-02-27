Слишком много ездят: экономист раскрыл, что даст запрет на вывоз топлива

В России планируют с 1 марта временно запретить экспорт бензина. С таким предложением выступил вице-премьер Александр Новак. Дело в том, что в ближайшее время ожидается сезонный рост спроса на топливо, и такие меры помогут удержать повышение цен. Насколько эффективно это будет, и как производители смогут компенсировать недополученную выручку, мы спросили у эксперта.

Инвестстратег Сергей Суверов считает, что такое решение даст результат, однако нужно учитывать некоторые детали.

«Правительство способно немного сгладить волатильность цен на бензин, их резкий рост или падение. Естественно, цены все-таки будут повышаться, но, надеюсь, что в рамках инфляции», — прокомментировал Суверов.

Он подчеркнул, что запрет — жесткая, но вынужденная мера. Это поможет, в том числе, избежать нехватки топлива на внутреннем рынке.

«Ведь уже весной начнутся полевые работы. А летом, в период отпусков, активизируются автомобилисты. Всем будет нужен бензин. Но, увы, без побочных эффектов здесь тоже не обойтись. Во-первых, нефтяники недополучат валютной выручки, во-вторых, сократятся поступления в бюджет», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению экономиста, чтобы снизить негативное влияние этих факторов, нужно плавно расширять мощности нефтеперерабатывающих заводов, наращивать производство бензина. Кроме того, важно давать субсидии нефтяным компаниям, чтобы заинтересовать их в поставках на российский рынок.

Ранее мы рассказывали, как вырос в Московской области трафик на ЦКАД.