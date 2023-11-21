Словацкие перевозчики по примеру поляков перекрыли КПП на границе с Украиной

Словацкие перевозчики заблокировали движение фур через КПП «Вишне-Немецке – Ужгород» на границе с Украиной, сообщила украинская погранслужба.

Блокада касается только грузовиков, автобусы и легковые автомобили могут передвигаться свободно. О сроках акции не сообщается.

Всего на границе Словакии и Украины два КПП. Помимо «Вишне-Немецке – Ужгород» это «Убля – Малый Березный».

Две недели назад польские перевозчики заблокировали три пропускных пункта на границе с Украиной. Они требуют отмены льгот для украинских дальнобойщиков. После получения «транспортного безвиза» число транзита украинских грузовиков через Польшу выросло в четыре раза, что привело к обвалу тарифа на грузоперевозки в Европе.