«Сложный процесс»: выяснилось, почему россияне не переводят бизнес в отечественный офшор

Правительство планирует бороться с офшорами в российском бизнесе. Уже до конца 2023 года власти запланировали внести в Госдуму проекты, призванные «деофшоризовать» экономику России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документ, который оказался в их распоряжении.

Отметим, что офшор – это особая территория с льготными условиями для бизнеса, на которой практически отсутствуют налоги и есть возможность вести непрозрачную отчетность.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева рассказала, что многие предприниматели уже стали резидентами специальных льготных территорий для бизнеса на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области, чтобы перевести свой капитал в отечественное пространство.

«Но для других компаний процесс перехода из недружественной страны в нашу юрисдикцию может быть затруднен ввиду отсутствия в стране соответствующего института. Поэтому фирме нужно «ликвидироваться» в недружественной юрисдикции и в специальном административном районе в России открывать бизнес с нуля. А это уже более сложный процесс», – пояснила Казанцева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, по ее словам, в России следует более четко продумать законодательную базу для переезда компаний в «русский офшор». И тогда, даже если льготы для бизнесменов будут значительными, развитие национальной экономики все равно получит большой толчок.

«Основной мотив соответствующего законопроекта совершенно правильный – бизнес, зарабатывающий в нашей стране, должен регулироваться требованиями российского законодательства», – согласился с коллегой и декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин.

Ранее мы сообщали, что число консультаций Главгосстройнадзора Подмосковья для бизнеса выросло на четверть в этом году.