Слушания по проекту бюджета Подмосковья прошли в Мособлдуме. По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, ожидается, что собственные доходы бюджета в следующем году составят более триллиона рублей. Расходы ожидаются в таком же объеме.

«Это стало возможным благодаря активному росту экономики нашего региона. Не смотря на влияние санкционных ограничений, мы смогли не только сохранить стабильные показатели, но и положительную динамику», – отметил он.

Общие расходы на госпрограммы в 2024 году составят 963 миллиарда рублей. Планируется увеличить расходы на округа на 19%. Это позволит увеличить зарплаты бюджетников на 6,8%.

Расходы бюджета в 2024 году на госпрограмму «Предпринимательство» превысят 12 миллиардов рублей. Это на 70% больше, чем в 2023-м. Из них шесть миллиардов направят на развитие индустриальных парков и ОЭЗ.

На социальную поддержку жителей в следующем году выделят более 106 миллиардов рублей. Получателями льгот и выплат станут около трех миллионов граждан. Свыше 30 миллиардов направят на выплаты и меры поддержки семьям, в которых появится ребенок. Почти 14 миллиардов направят на поддержку сирот и приемных семей. Более 34 миллиардов — на поддержку пенсионеров.

На госпрограмму здравоохранения выделят более 160 миллиардов рублей. На закупку оборудования предусмотрели 14,5 миллиарда рублей, на обеспечение граждан льготными лекарствами — более 26 миллиардов рублей, на капремонт учреждений — около 14,4 миллиарда рублей.

Одиннадцать миллиардов рублей предусмотрели на госпрограмму «Спорт Подмосковья». В период с 2024 года по 2026-й в регионе планируется построить 14 спортивных объектов — семь стадионов, пять ФОКов, один бассейн и один манеж. Также в планах до 2027 года — капремонт 27 объектов.

К проекту бюджета поступило 73 замечания и предложения. Из них были приняты 64.