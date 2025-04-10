СМИ: Apple чартерным рейсом собралась перевезти 600 тонн своей продукции из Индии

Американская компания Apple заказала чартерный рейс для доставки 600 тонн iPhone из Индии в США, сообщило агентство «Цайлянь» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным оценкам, такой груз составит около 1,5 млн единиц новой продукции Apple. Хотя подробностей о рейсе пока не раскрыто, известно, что компания уже активно использует авиацию для транспортировки своей продукции.

В конце марта 2025 года Apple отправила пять самолетов с iPhone и другими товарами в рамках подготовки к повышенному спросу на устройства.

Отмечается, что на такой шаг корпорация пошла в связи с повышением импортных пошлин, которые начали действовать в начале апреля по указу президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщали аналитики, новые пошлины могут привести к росту цен на iPhone на целых 43%. Это, прежде всего, связано с введением тарифа в 54% на импорт устройств из Китая, где традиционно производятся большинство продуктов компании.

Эксперты Bank of America сообщили, что сборка смартфонов Apple будет происходить в США, но большинство деталей продолжат поступать из Китая. С учетом предполагаемого повышения тарифов на импорт товаров из Китая до 125%, затраты Apple существенно возрастут.

На данный момент в КНР производится и собирается около 90% iPhone и других гаджетов американской компании. Apple пытается диверсифицировать свои производственные мощности, производя часть продукции во Вьетнаме и Индии, где не действуют повышенные пошлины, однако полностью отказаться от сотрудничества с Пекином невозможно.

9 апреля акции корпорации Apple выросли на 15%. Таким образом компания побила рекорд однодневного прироста, который ранее был установлен в 1998 году. Резкое увеличение стоимости было вызвано решением Трампа отложить на 90 дней введение зеркальных пошлин для более чем 75 стран.

Ранее сообщалось, что жителей США охватил «тарифный шопинг» после начала действия повышенных пошлин.