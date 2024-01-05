СМИ: деиндустриализация привела Европу к зависимости от китайских товаров

Отказ Европы от промышленного производства в рамках «зеленой повестки» приводит к снижению уровня жизни и упадку образования, пишет словацкое издание Nové slovo.

Переход на «новую энергетику» заставляет европейские компании бежать с континента. Из-за этого Германия лишилась уже трети своих промышленных предприятий.

Следствием деиндустриализации стала зависимость Европы от Китая, а также Индии, Вьетнама и других стран Азии. То, что раньше Европа производила сама, она теперь закупает в Китае. У Старого Света образовался значительный торговый дефицит с Китаем, поскольку Азия больше не нуждается в производимых в Европе товарах.

Кроме того, деиндустриализация сопровождается упадком образования. Инженеры и технические специалисты в Европе больше не нужны, и университеты выпускают «толпы бесполезных философов».