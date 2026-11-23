Рак поджелудочной железы часто диагностируют уже на поздней стадии, поскольку на начальном этапе симптомы заболевания могут не проявляться, об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на специалистов Медицинского университета Южной Каролины.

Эксперты выделили семь возможных признаков, требующих внимания:

желтуха;

светлый стул;

потемнение мочи;

боль в верхней или средней части живота и в спине;

потеря веса без видимой причины;

повышенная усталость;

ухудшение аппетита.

Медики уточнили, что перечисленные проявления не являются специфическими, а часть из них возникает только на поздних этапах развития болезни. Из-за трудностей диагностики заболевание нередко обнаруживают поздно: согласно приведенным специалистами данным, около четверти пациентов живут не менее одного года после постановки диагноза, а показатель пятилетней выживаемости превышает 5%.

Основные факторы риска развития болезни

Специалисты также напомнили, что вероятность развития рака поджелудочной железы возрастает с возрастом. К числу дополнительных факторов риска относятся: