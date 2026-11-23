В 2026 году гражданам с инвалидностью в России для получения большинства мер государственной поддержки требуется самостоятельно обращаться в уполномоченные ведомства, об этом сообщает издание со ссылкой на Царьград . Ключевым документом остается Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) , которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Без наличия ИПРА невозможно бесплатно получить технические средства реабилитации — инвалидную коляску, протез или слуховой аппарат. В документе должны быть подробно прописаны конкретные характеристики изделия: например, если человеку требуется коляска с электроприводом, это необходимо зафиксировать в программе, иначе ему выдадут механическую модель. При ухудшении состояния здоровья ИПРА допускается скорректировать, а отказ бюро МСЭ — обжаловать в вышестоящей инстанции либо в судебном порядке.

Бесплатная выдача изделия осуществляется при условии, что оно включено одновременно в ИПРА и в федеральный перечень:

подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ ;

оформить замену разрешается за 60 дней до истечения срока эксплуатации;

при поломке средства реабилитации раньше установленного срока можно обратиться за его ремонтом.

Набор социальных услуг: лекарства и санаторно-курортное лечение

Обеспечение лекарствами и путевками в санатории входит в набор социальных услуг (НСУ). Если гражданин выбирает денежную компенсацию вместо получения препаратов в натуральной форме (с 1 февраля 2026 года ее размер в составе НСУ составляет 1 405,85 рубля в месяц), покупать лекарства ему придется за свой счет. При этом инвалидам I и II групп, а также неработающим инвалидам III группы предоставляется скидка 50% на приобретение рецептурных препаратов.

Для оформления путевки на санаторно-курортное лечение требуется медицинская справка по форме 070/у. Стандартная продолжительность путевки составляет 18–21 день, а для граждан с травмами позвоночника срок лечения увеличивается до 42 дней.