СМИ: Канада негласно разрешила своему бизнесу обходить антироссийские санкции

Канада тайно разрешила бизнесменам не соблюдать свои же санкции против России. Об этом пишет Le Devoir со ссылкой на результаты анализа федеральных данных по международной торговле.

Так, российские компании продолжают поставлять в Канаду материалы для строительства, геологической разведки и «предметы роскоши».

В свою очередь, Канада поставила России алюминиевые детали, электроборудование, а также рентгеновские аппараты и аппараты, использующие другие типы ионизирующего излучения.

Ряд этих товаров может использоваться в военной промышленности, отмечает издание.

Объем такой не афишируемой торговли оценивается в миллионы долларов.