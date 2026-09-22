Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: политолог рассказал, чего ждать от диалога

Владимир Зеленский широко анонсировал предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях восемьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывшейся 22 сентября в Нью-Йорке. По словам киевского лидера, этот диалог способен серьезно повлиять на ситуацию на Украине и в мире в целом. Однако политический обозреватель Грег Вайнер, поделившийся своей оценкой с Общественной Службой Новостей , считает иначе: все встречи Трампа в рамках Генассамблеи будут работать исключительно на избирательную кампанию Республиканской партии.

Дело в том, что 3 ноября в США состоятся выборы в Конгресс, и каждое публичное действие президента в этот период подчинено одной цели — поднять рейтинг и укрепить позиции республиканцев. По логике Вайнера, любой зарубежный лидер, встречающийся с Трампом, будет стараться сделать ему своего рода политический подарок, обеспечивая позитивный информационный фон. В этом контексте и заявления Зеленского, скорее всего, окажутся скорее декоративными: можно ожидать риторики о вечной дружбе с Соединенными Штатами и лично с Трампом, но содержательной повестки за этим, по мнению обозревателя, не стоит.

Вместе с тем, на полях сессии у американского президента запланированы и более значимые контакты — в частности, встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Именно этот диалог, по мнению эксперта, может оказать реальное влияние на глобальную расстановку сил, тогда как разговор с Зеленским, по всей видимости, останется в рамках предвыборного театра.

Он уточнил, что сама Генеральная Ассамблея ООН — событие традиционное: каждый сентябрь главы государств съезжаются в Нью-Йорк, чтобы обсудить мировые проблемы в формате двусторонних и многосторонних встреч. Для жителей города это время вряд ли можно назвать радостным: улицы перекрываются, движение парализуется, и обычная жизнь мегаполиса буквально замирает. Зато нью-йоркские рестораторы относятся к сессии с нескрываемым энтузиазмом — наплыв высокопоставленных гостей обеспечивает им по-настоящему золотые недели.

Ранее политолог Кортунов заявил, что встреча Лаврова и Рубио не станет прорывом по Украине.